На росТВ очередной маразм об Украине: "обеспокоены судьбой жителей Одессы и Харькова" (видео)
Денис Пушилин обсудил на российском телевидении статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Так называемый "глава ЛДНР" сказал, что для "ЛДНР" очень актуален вопрос "пересмотра границ Украины".
Об этом он заявил в комментарии одному из пропагандистских телеканалов.
"Пересмотр границ Украины - это вопрос актуальный. И мы рады, что он поднимается. Пока в виде сигнала, но… Мы озадачены судьбой жителей Одессы, Харькова, других регионов. Там живут наши друзья, там живут наши родственники и они не имеют возможности полноценно общаться на русском языке", - заявил Пушилин.
Он также добавил, что "власти ЛДНР" не будут с этим мириться и рады тому, что Россия поднимает данный вопрос.
Денис Пушилин обеспокоен судьбой жителей Одессы и Харькова (видео: YouTube)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина. Он заявил, что завидует тому, сколько президент России может себе позволить потратить времени для написания статьи об Украине.
Зеленский также предложил Путину встретится лично и обсудить "некоторые вещи" из данной статьи. При этом он признался, что всю статью не читал, поскольку у него очень много дел, и на это не было времени.
После этого Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться. Глава РФ считает, что президенту Украины следует сделать паузу, которая позволит проанализировать его статью.