Зеленский - Путину: говорит, что нет времени на встречу, но пишет статью об Украине

Президент Украины Владимир Зелесский заявил, что завидует тому, сколько президент России Владимир Путин может себе позволить потратить времени для написания статьи об Украине. Предлагает ему обсудить "некоторые вещи" из статьи во время прямой встречи.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию форума.

По его словам, было заметно, что для написания статьи Путин приложил много усилий.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу президентов Украины и РФ времени что-то не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время и сейчас я вижу результат", - заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что некоторые вещи, о которых Путин написал, они могли бы проговорить.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что не имел возможности прочитать всю статью Путина из-за насыщенного рабочего дня.

Отметим, что вчера Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эти переговоры продолжались четыре часа. Стороны, в частности, обсуждали Донбасс, нормандскую встречу и "Северный поток-2".