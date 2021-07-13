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Путин ответил на предложение Зеленского обсудить статью: сначала проанализируйте ее

Новина українською →
Москва, Вторник 13 июля 2021 23:26
Путин ответил на предложение Зеленского обсудить статью: сначала проанализируйте ее Фото: Путин предложил Зеленскому проанализировать статью об Украине перед встречей (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Действующий глава Российской Федерации Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться, чтобы обсудить статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Путин убежден в том, что руководству Украины необходимо сделать паузу, чтобы проанализировать его работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью с президентом России.

"Если есть желание подискутировать, то им нужно взять паузу, внимательно прочитать, проанализировать. Они найдут о чем поговорить. Когда говорю "они", имею в виду политическое руководство Украины", - отметил Владимир Путин.

Владимир Зеленский, со своей стороны, убежден в том, что они с главой РФ имели бы возможность проговорить некоторые подробности из статьи.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

В конце концов, президент Украины признался в том, что не имел времени, чтобы прочитать работу Владимира Путина полностью.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о реакцию Владимира Зеленского на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев”

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Владимир Путин Российская Федерация
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