ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На росТБ черговий маразм про Україну: "стурбовані долею жителів Одеси і Харкова" (відео)

Новость на русском →
Росія, Четвер 15 липня 2021 21:55
На росТБ черговий маразм про Україну: "стурбовані долею жителів Одеси і Харкова" (відео) Фото: Денис Пушилін (facebook.com/Пушилин)
Автор: Styler

Денис Пушилін обговорив на російському телебаченні статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Так званий "глава ЛДНР" сказав, що для "ЛДНР" дуже актуальне питання "перегляду кордонів України".

Про це він заявив в коментарі одному з пропагандистських телеканалів.

"Перегляд меж України - це питання актуальне. І ми раді, що воно підіймається. Поки у вигляді сигналу, але ... Ми здивовані долею жителів Одеси, Харкова, інших регіонів. Там живуть наші друзі, там живуть наші родичі і вони не мають можливості повноцінно спілкуватися російською мовою", - заявив Пушилін.

Він також додав, що "влада ЛДНР" не буде з цим миритися і рада тому, що Росія підіймає це питання.

Денис Пушилін стурбований долею жителів Одеси і Харкова (відео: YouTube)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Путіна. Він заявив, що заздрить тому, скільки президент Росії може собі дозволити витратити часу для написання статті про Україну.

Зеленський також запропонував Путіну зустрінеться особисто і обговорити "деякі речі" з даної статті. При цьому він зізнався, що всю статтю не читав, оскільки у нього дуже багато справ, і на це не було часу.

Після цього Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися. Глава РФ вважає, що президенту України слід зробити паузу, яка дозволить проаналізувати його статтю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР Пушилин
LITE
Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа
Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа