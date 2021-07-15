На росТБ черговий маразм про Україну: "стурбовані долею жителів Одеси і Харкова" (відео)
Денис Пушилін обговорив на російському телебаченні статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Так званий "глава ЛДНР" сказав, що для "ЛДНР" дуже актуальне питання "перегляду кордонів України".
Про це він заявив в коментарі одному з пропагандистських телеканалів.
"Перегляд меж України - це питання актуальне. І ми раді, що воно підіймається. Поки у вигляді сигналу, але ... Ми здивовані долею жителів Одеси, Харкова, інших регіонів. Там живуть наші друзі, там живуть наші родичі і вони не мають можливості повноцінно спілкуватися російською мовою", - заявив Пушилін.
Він також додав, що "влада ЛДНР" не буде з цим миритися і рада тому, що Росія підіймає це питання.
Денис Пушилін стурбований долею жителів Одеси і Харкова (відео: YouTube)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Путіна. Він заявив, що заздрить тому, скільки президент Росії може собі дозволити витратити часу для написання статті про Україну.
Зеленський також запропонував Путіну зустрінеться особисто і обговорити "деякі речі" з даної статті. При цьому він зізнався, що всю статтю не читав, оскільки у нього дуже багато справ, і на це не було часу.
Після цього Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися. Глава РФ вважає, що президенту України слід зробити паузу, яка дозволить проаналізувати його статтю.