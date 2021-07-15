На росТБ черговий маразм про Україну: "стурбовані долею жителів Одеси і Харкова" (відео)

Денис Пушилін обговорив на російському телебаченні статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Так званий "глава ЛДНР" сказав, що для "ЛДНР" дуже актуальне питання "перегляду кордонів України".

Про це він заявив в коментарі одному з пропагандистських телеканалів.

"Перегляд меж України - це питання актуальне. І ми раді, що воно підіймається. Поки у вигляді сигналу, але ... Ми здивовані долею жителів Одеси, Харкова, інших регіонів. Там живуть наші друзі, там живуть наші родичі і вони не мають можливості повноцінно спілкуватися російською мовою", - заявив Пушилін. Він також додав, що "влада ЛДНР" не буде з цим миритися і рада тому, що Росія підіймає це питання. Денис Пушилін стурбований долею жителів Одеси і Харкова (відео: YouTube)