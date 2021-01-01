Россию переименовали на Чемпионате мира по хоккею: фото позора

Чемпионат мира по хоккею U20 (фото: championat.com)

Во время проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею (U20) в канадском городе Эдмонт Россию переименовали на табло.

Так, организаторы немного опростоволосились с подачей графики на табло перед поединками третьего этапа, пишет в Twitter LeafyTV.

Сотрудники NHL Network, отвечающие за визуальное сопровождение, в паре против Швеции подписали сборную России как "Название страны" (Country Name).

Кроме того была допущена ошибка в латинском названии Швейцарии: Switerzerland вместо Switzerland.

Россию переименовали на МЧМ 2021 (скрин: twitter.com/LeafyTV)

Этот этап соревнований проходил в Канаде в ночь с 30 на 31 декабря, но в сети "фейл" появился совсем недавно.

Россия в этом поединке выиграла у Швеции. Теперь в четвертьфинале 2 января они выйдут на лед против команды Германии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2021 начался 25 декабря и закончится 5 января.

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