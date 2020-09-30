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Российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой: фото позора

Среда 30 сентября 2020 08:14
Российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой: фото позора
РосСМИ опозорились с украинским самолетом (фото: Су-2, Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Российские СМИ показали самолет ВСУ с украинской символикой в своей новости

Один из главных российских пропагандистских ресурсов РИА Новости жестко оконфузился с украинским самолетом-истребителем Су-27. Они решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.

В Twitter ресурса появился снимок Су-27 в качестве иллюстрации, но у редакторов ресурса, видимо, не все в порядке со зрением. Они не заметили тризуб на хвосте самолета.

"Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем", - подписана новость.

Российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой: фото позора

РИА Новости опозорились с украинским самолетом (скрин: twitter.com/rianru)

Позже этот позор был удален, но интернет помнит все скрины. Ошибка российских пропагандистов вызвала немалый ажиотаж и стала объектом колких комментариев.

  • "Украинцы отжали самолет прямо в полете";
  • "Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
  • "Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
  • "На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
  • Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины".

Ранее мы писали, что в России военные сожгли собственную технику на учениях.

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