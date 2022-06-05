Российскому культурному контенту конец: в РФ "подгорает" из-за новой украинской музыки

В России уже начали признавать свое поражение на информационном и культурном фронтах. В пабликах активно обсуждают украинские патриотические песни и понимают, что в РФ за 100 дней войны не создали ни одной военной песни.

"В российских телеграмм-каналах стоит вой, что Россия проигрывает Украине не только на информационном, но и на культурном фронте. Жалуются, что музыка в Украине живее, талантливее, патриотичнее. А в РФ так и не вышло никаких значимых песен в поддержку войны", - пишет Казанский.

Он опубликовал скрины из российских пабликов, где упоминаются самые лучшие хиты украинских исполнителей, которые вышли в последние три месяца.

"Россияне не просто проигрывают информационный кейс (в нем они хоть еще как-то присутствуют), но и музыкальный, в котором ранее их эстрада доминировала над украинской, а с начала войны, украинские исполнители выпустили ряд новых музыкальных композиций в поддержку своей идеи и страны, а вот россияне ничего", - пишут в одном из пабликов.

Эксперты из РФ считают, что проблема русской эстрады - это консерватизм старых музыкальных элит, которые все приватизировали и никого не впускали, если это им было невыгодно.

"Одному лишь Мариуполю посвящено уже несколько песен, сделанных на довольно профессиональном уровне. Тут и "Місто Марії" Святослава Вакарчука, и "Сльози Маріуполя" Puerto Friko и в более мажорно ключе "Азов-Сталь" Kozak System", - говорится в сообщении.

Автор блога Димитриев рассказал об инциденте в Херсоне около месяца назад. В одном из ресторанов за столиками сидели российские силовики, а в это время из колонок раздалась "Ой, у лузі червона калина".

"Думаю, смешно, в кабаке с российскими военными играет украинский военный гимн. Поворачиваюсь к пацанам с суровыми лицами: "Пацаны, вы заказали?" Тушуются. Вокруг ржут. И тут заканчивается "Калина", звучит перебивка и следующий трек "Доброго вечора, ми з України". Как-нибудь мне покажете, в каких московских кабаках играет российская военная музыка", - пишет блогер.

Кроме того, как отмечают блогеры, чтобы в стране развивалась адаптированная современная народная музыка, как это происходит во многих странах, в том числе и в Украине, нужно жить в национальном государстве. А Россия рубит на корню все русское и национальное.

"Если уж говорить, то песня, как стихи, как лозунги - это символ, который повторяют миллионы, передавая эту энергетику друг другу, являясь носителями", - пишут в пабликах.

И еще одно прекрасное объяснение, почему Россия уже проиграла музыкальную и культурную битву Украине:

"Не может человек написать трек от души о войне, когда он в душе не понимает, а что такого устроило его государство. Точнее, может. Но тогда его закроют по статье. И поэтому украинская музыкальная индустрия отлично выпускает свой контент. У них есть понимание и запрос общества. Так что не ждите российского контента. Ему конец. И это касается не только музыки, а и всего остального".