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Російському культурному контенту кінець: в РФ "підгорає" через нову українську музику

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Неділя 05 червня 2022 14:04
Російському культурному контенту кінець: в РФ "підгорає" через нову українську музику Росія програла Україні на культурному та інформаційному фронтах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Росії вже почали визнавати свою поразку на інформаційному та культурному фронтах. У пабліках активно обговорюють українські патріотичні пісні та розуміють, що у РФ за 100 днів війни не створили жодної військової пісні.

Про це пише блогер і журналіст Денис Казанський.

"У російських телеграм-каналах стоїть виття, що Росія програє Україні не тільки на інформаційному, а й на культурному фронті. Скаржаться, що музика в Україні жвавіша, талановитіша, патріотичніша. А у РФ так і не вийшло ніяких значущих пісень на підтримку війни", - пише Казанський.

Він опублікував скріни з російських пабліків, де згадуються найкращі хіти українських виконавців, які вийшли в останні три місяці.

"Росіяни не просто програють інформаційний кейс (в ньому вони хоч ще якось присутні), але і музичний, в якому раніше їх естрада домінувала над українською, а з початку війни, українські виконавці випустили ряд нових музичних композицій на підтримку своєї ідеї та країни, а ось росіяни нічого", - пишуть в одному з пабліків.

Російському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуЕксперти з РФ вважають, що проблема російської естради - це консерватизм старих музичних еліт, які все приватизували та нікого не впускали, якщо це їм було невигідно.

"Одному лише Маріуполю присвячено вже кілька пісень, зроблених на досить професійному рівні. Тут і "Місто Марії" Святослава Вакарчука, і "Сльози Маріуполя" і в більш мажорно ключі "Азов-Сталь" Kozak System", - йдеться в повідомленні.

Автор блогу Димитрієв розповів про інцидент у Херсоні близько місяця тому. В одному з ресторанів за столиками сиділи російські силовики, а в цей час з колонок пролунала "Ой, у лузі червона калина".

"Думаю, смішно, в кабаку з російськими військовими грає український військовий гімн. Повертаюся до пацанів з суворими обличчями: "Пацани, ви замовили?" Тушуються. Навколо іржуть. І тут закінчується "Калина", звучить перебивка і наступний трек "Доброго вечора, ми з України". Як-небудь мені покажете, в яких московських кабаках грає російська військова музика", - пише блогер.

Російському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуРосійському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуРосійському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуРосійському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуРосійському культурному контенту кінець: в РФ &quot;підгорає&quot; через нову українську музикуКрім того, як відзначають блогери, щоб в країні розвивалася адаптована сучасна народна музика, як це відбувається в багатьох країнах, в тому числі й в Україні, потрібно жити в національній державі. А Росія рубає на корені все російське і національне.

"Якщо вже говорити, то пісня, як вірші, як гасла - це символ, який повторюють мільйони, передаючи цю енергетику один одному, будучи носіями", - пишуть в пабліках.

І ще одне прекрасне пояснення, чому Росія вже програла музичну і культурну битву Україні:

"Не може людина написати трек від душі про війну, коли він в душі не розуміє, а що такого влаштувала його держава. Точніше, може. Але тоді його закриють за статтею. І тому українська музична індустрія відмінно випускає свій контент. У них є розуміння і запит суспільства. Так що не чекайте російського контенту. Йому кінець. І це стосується не тільки музики, а й усього іншого".

До речі, раніше ми розповідали про нові хіти, які з'явилися в Україні за перші 14 днів війни.

А ще писали про нову сильну і зворушливу пісню про героїв ЗСУ - Серце б'ється, як "Азов".

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