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14 дней войны России против Украины. Новые патриотические песни, которые услышал весь мир

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 12:00
14 дней войны России против Украины. Новые патриотические песни, которые услышал весь мир Фото: Патриотические украинские песни за февраль-март 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

24 февраля Россия осуществила вторжение на территорию Украины. Войска РФ начали наступление сразу в трех направлениях – на юге, севере и востоке.

Уже две недели Россия обстреливает украинские города, убивает мирных граждан, разрушает инфраструктуру.

Но ВСУ, терроборона, добровольцы, волонтеры и обычные жители нашей страны мужественно дают отпор врагу. Продвинуться внутрь страну оккупантам так и не удалось. Не смогли они прорваться и в крупные города Украины – Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Одессу и многие другие.

За эти две недели дух украинцев не был сломлен, наоборот – они объединились в своей борьбе против оккупанта.

За эти две недели многие музыканты успели выпустить новые патриотические песни – в перерывах между защитой на блокпостах и в терробороне. О них – читайте ниже.

Несомненным хитом за последние две недели стала песня о Байрактаре. Именно с помощью Байрактара была уничтожена не одна колонна врага.

Эта песня стала первой, которая появилась на просторах интернета. О том самом "Русском военном корабле" и направлении, куда ему идти.

Исполнитель и монтаж: Александр Сычек. Текст - Александра Смилянская. Впервые опубликована в сообщества "Киевская Школа Фотографии" 27 февраля.

А это Гимн Украины - в исполнении украинских звезд.

Ниже – народная украинская песня в прекрасном исполнении солиста группы Бумбокс – Андрея Хливнюка. Благодарность за аранжировку и поддержку Украины The Kiffness!

А это адаптация итальянской народной песни "Bella Ciao"
слова - Кристина Соловей, гитара - Алексей Морозов.

Макс Барских выпустил песню о Киеве.

Иллария посвятила свою новую песню всему украинскому народу.

А это песня Сухопутных войск ВСУ - "Я счастливый!"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди

Гурт Шабля - Браття Українці (Гімн Оборони України)

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