14 дней войны России против Украины. Новые патриотические песни, которые услышал весь мир

24 февраля Россия осуществила вторжение на территорию Украины. Войска РФ начали наступление сразу в трех направлениях – на юге, севере и востоке. Уже две недели Россия обстреливает украинские города, убивает мирных граждан, разрушает инфраструктуру. Но ВСУ, терроборона, добровольцы, волонтеры и обычные жители нашей страны мужественно дают отпор врагу. Продвинуться внутрь страну оккупантам так и не удалось. Не смогли они прорваться и в крупные города Украины – Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Одессу и многие другие. За эти две недели дух украинцев не был сломлен, наоборот – они объединились в своей борьбе против оккупанта.

За эти две недели многие музыканты успели выпустить новые патриотические песни – в перерывах между защитой на блокпостах и в терробороне. О них – читайте ниже.

Несомненным хитом за последние две недели стала песня о Байрактаре. Именно с помощью Байрактара была уничтожена не одна колонна врага. Эта песня стала первой, которая появилась на просторах интернета. О том самом "Русском военном корабле" и направлении, куда ему идти. Исполнитель и монтаж: Александр Сычек. Текст - Александра Смилянская. Впервые опубликована в сообщества "Киевская Школа Фотографии" 27 февраля. А это Гимн Украины - в исполнении украинских звезд. Ниже – народная украинская песня в прекрасном исполнении солиста группы Бумбокс – Андрея Хливнюка. Благодарность за аранжировку и поддержку Украины The Kiffness! А это адаптация итальянской народной песни "Bella Ciao"

слова - Кристина Соловей, гитара - Алексей Морозов. Макс Барских выпустил песню о Киеве. Иллария посвятила свою новую песню всему украинскому народу. А это песня Сухопутных войск ВСУ - "Я счастливый!" БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди Гурт Шабля - Браття Українці (Гімн Оборони України)