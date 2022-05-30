Серце б'ється, як "Азов": слушайте сильную и трогательную песню о героях ВСУ

Гурт квіткіс записал новую песню Серце б'ється, которую музыканты посвятили воинам и валькириям полка "Азов", а также "усім котикам і кицям із ЗСУ", которые приближают победу Украины в этой войне за независимость семимильными шагами".

Первая акустическая песня в активе столичной группы была обнародована 8 мая - в День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны

"Зараз наші синьо-жовті сердечка б'ються так палко й натхненно, як б'ють аквафрешних покручів й нікчем наші бійці і валькірії у Маріуполі та інших містах/селах нашої держави", – комментирует песню фронтмен квіткіс Дима Войналович.

Позже еще одна версия трека появилась на стриминговых платформах. Прослушать Серце б'ється можно по ссылке.

Текст песни Серце б'ється:

Очі ріже пил і порох,

Але де стане ворог –

Поросте травою його стан.

А за нас свята Марія –

Пригорне і зігріє,

Цілунком зцілить від ран.

Серце рветься птахом із грудей,

Роси змиють з крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей

Серце б‘ється. Б‘ється, як "Азов"!

Ні, сліз не треба, сестро,

Прийдуть ще стоси весен -

Вільними грудьми вдихнеш тепла.

І Кальміуса води,

Що чули біль і стогін,

Хвилями зцілять від ран.

Серце рветься птахом із грудей,

Роси змиють з крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей

Серце б‘ється. Б‘ється, як "Азов"!

Серце рветься птахом із грудей,

Змиє дощ із крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей,

Серце б‘ється. Серце, як "Азов"!

Заметим, что это вторая песня квіткіс, посвященная бойцам ВСУ. В марте ребята записали трек Привиди. Эта композиция "для Героев, которые не просто защищают нашу землю от всяческих отбросов, но и дают им отборной порки на всех фронтах".

"А ще цей трек присвячується усім нам – чувакам і чувіхам з синьо-жовтими сердечками, які наполегливо і невпинно роблять рідну країну сильнішою і найкращою!" – добавляют музыканты.

Текст песни Привиди:

Сонце встане рано, загоїть рани

Гарячим світлом і обійме.

У весну убрані, мов талісмани,

Привиди заступають тебе й мене!

Усі молитви й мантри

В одну зливаються,

Гучно лунають гімни,

Багнети догори!

Небо над нами усіма

Лише тримається,

Поки його боронять

Синьо-жовті привиди!

З крилами не із пір'я –

Правди і довір'я,

Ангели-аси тримають стрій,

Що Анни і Марії

В ейфорії

Воложать жаркі губи країни мрій!

Усі молитви й мантри

В одну зливаються,

Гучно лунають гімни,

Багнети догори!

Небо над нами усіма

Лише тримається,

Поки його боронять

Синьо-жовті привиди!

Еще больше песен о героях ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие артисты посвятили свои новые песни героям ВСУ и всем людям, которые защищают нашу землю от рашистов.

Предлагаем вам послушать хотя бы маленькую часть новых украинских музыкальных произведений, от которых у вас точно пробегут мурашки по коже, а также возникнет желание беспощадно уничтожать захватчиков на всех фронтах.

Макс Пташник & TARABAROVA – Бо ти моя Азовсталь

KOZAK SYSTEM – Азов – сталь

Yarmak – Дике Поле (feat. Alisa)

Chico & Qatoshi – Допоможе ЗСУ

Океан Ельзи – Місто Марії

Max Barskih – Don't F@ck With Ukraine

Кристина Соловий – Українська лють (Bella Ciao Cover)

Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Петр Черный – Україна переможе