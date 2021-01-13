ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В российском цирке детям показали, как красноармейцы гоняют "животных-нацистов"

Автор: Светлана Мащенко

В российском цирке на детском представлении показали, как дрессировщики в костюмах красноармейцев лихо управляются с животными, на которых была нацистская символика.

В частности, двое артистов прогнали по манежу коз, на которых были надеты плащи со свастикой. А обезьяна с таким же символом оседлала пони. Интересно, что режиссером представления является бывший гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов, пишет gorodglazov.

Инцидент случился в Ижевске, столице Удмуртской АР, в государственном цирке 8 января.

Самые читаемые новости

В российском цирке на животных была свастика (фото: gorodglazov.com)

Еще более необычным является то, что представление было организовано Удмуртской епархией РПЦ в рамках Архиерейской рождественской елки. Директор говорит, что задумкой было сочетать цирковое искусство и историю.

Дошло до того, что прокуратура Первомайского района Ижевска инициировала проверку.

В российском цирке на животных была нацистская символика

Ранее мы писали, что Россию переименовали на Чемпионате мира по хоккею, появилось фото позора.

Также сообщалось, что пропагандисты РФ выдали самолет ВСУ Су-27 за свой.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины