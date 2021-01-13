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У російському цирку дітям показали, як червоноармійці ганяють "тварин-нацистів"

Автор: Світлана Мащенко

У російському цирку на дитячому шоу показали, як дресирувальники в костюмах червоноармійців хвацько управляються з тваринами, на яких була нацистська символіка.

Зокрема, двоє артистів прогнали по манежу кіз, на яких були надіті плащі зі свастикою. А мавпа з таким же символом осідлала поні. Цікаво, що режисером вистави є колишній гендиректор Росдержцирку Дмитро Іванов, пише gorodglazov.

Інцидент стався в Іжевську, столиці Удмуртської АР, в державному цирку 8 січня.

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У російському цирку на тваринах була свастика (фото: gorodglazov.com)

Ще більш незвичним є те, що шоу було організовано Удмуртською єпархією РПЦ в рамках Архієрейської різдвяної ялинки. Директор каже, що задумкою було поєднувати циркове мистецтво та історію.

Дійшло до того, що прокуратура Першотравневого району Іжевська ініціювала перевірку.

У російському цирку на тваринах була нацистська символіка

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