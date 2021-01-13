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В российском цирке детям показали, как красноармейцы гоняют "животных-нацистов"

Среда 13 января 2021 12:55
В российском цирке детям показали, как красноармейцы гоняют "животных-нацистов"
В России в цирке животных нарядили в символику нацистов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В российском цирке на детском представлении показали, как дрессировщики в костюмах красноармейцев лихо управляются с животными, на которых была нацистская символика.

В частности, двое артистов прогнали по манежу коз, на которых были надеты плащи со свастикой. А обезьяна с таким же символом оседлала пони. Интересно, что режиссером представления является бывший гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов, пишет gorodglazov.

Инцидент случился в Ижевске, столице Удмуртской АР, в государственном цирке 8 января.

В российском цирке детям показали, как красноармейцы гоняют &quot;животных-нацистов&quot;В российском цирке детям показали, как красноармейцы гоняют &quot;животных-нацистов&quot;

В российском цирке на животных была свастика (фото: gorodglazov.com)

Еще более необычным является то, что представление было организовано Удмуртской епархией РПЦ в рамках Архиерейской рождественской елки. Директор говорит, что задумкой было сочетать цирковое искусство и историю.

Дошло до того, что прокуратура Первомайского района Ижевска инициировала проверку.

В российском цирке на животных была нацистская символика

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