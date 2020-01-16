Российский ученый объяснил опасность Крымского моста: сваяли в абсолютно непригодном месте (видео)

Крымский мост был построен оккупантами на непригодном для этого месте и является критическим. Конструкция представляет опасность также и для экологии и способна привести к катастрофе в районе Керченского пролива. По прогнозу экспертов, в том числе и российских, после запуска железнодорожного движения мост может не выдержать нагрузки и просто рухнуть.

Также российский гидрогеолог и доктор наук Юрий Медовар указывал на грязевые вулканы в Азовском море, которые во время активности своим "выстрелом" способны снести опору моста. К слову, один из таких недавно исследователи обнаружили совсем рядом с Крымским мостом, и он просыпается раз в 7-10 лет.

При этом, 23 декабря 2019-го этот мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ, и после этого были запущены поезда.

"Это место было абсолютно непригодным для строительства этого моста. Но наши товарищи проектировщики решили угодить одному человеку, и вы это прекрасно знаете и понимаете, что этот мост критический", - заявил Медовар в комментарии "Крым.Реалии".

Ученый добавил, что мост "вроде как сваяли" в угоду одному человеку в том месте, где строить было нельзя.

"Я об этом говорю уже в сотый раз и буду говорить, пока не помру", - напомнил специалист.

"И что самое интересное, как они продают билеты... а я не понимаю, какие ненормальные люди покупают эти билеты - я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал ни на каком поезде или машине. Господин Ротенберг (председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста - ООО "Стройгазмонтаж" и владелец ООО "СГМ-Мост", - Ред.) - самый главный строитель моста - продал эту фирму. Вот подумайте, почему?" - спросил Медовар.

Напомним, что запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам уголовным делом. В прокуратуре АРК после незаконного пресечения составом границы и попадания на территорию аннексированного украинского полуострова открывают производство.

Крымский мост является критическим - российский ученый объяснил опасность