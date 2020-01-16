Російський вчений пояснив небезпеку Кримського моста: сваяли в абсолютно непридатному місці (відео)

Кримський міст був побудований окупантами на непридатному для цього місці і є критичним. Конструкція являє небезпеку також і для екології та здатна призвести до катастрофи в районі Керченської протоки. За прогнозом експертів, у тому числі й російських, після запуску залізничного руху міст може не витримати навантаження і просто звалитися.

Також російський гідрогеолог і доктор наук Юрій Медовар вказував на грязьові вулкани в Азовському морі, які під час активності своїм "пострілом" здатні знести опору моста. До речі, один з таких нещодавно дослідники виявили зовсім поруч із Кримським мостом, і він прокидається раз на 7-10 років.

При цьому, 23 грудня 2019-го цей міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ, і після цього були запущені поїзда.

"Це місце було абсолютно непридатним для будівництва цього мосту. Але наші товариші проектувальники вирішили догодити одній людині, і ви це прекрасно знаєте і розумієте, що цей міст критичний", - заявив Медовар в коментарі "Крим.Реалії".

Вчений додав, що міст "начебто абияк сваяли" на догоду одній людині в тому місці, де будувати не можна було.

"Я про це кажу вже в соте і буду говорити, поки не помру", - нагадав фахівець.

"І що найцікавіше, як вони продають квитки... а я не розумію, які ненормальні люди купують ці квитки - я б ніколи в житті цим мостом не поїхав жодним поїздом або машиною. Пан Ротенберг (голова ради директорів генерального підрядника будівництва мосту - ТОВ "Стройгазмонтаж" і власник ТОВ "СГМ-Міст", - Ред.) - найголовніший будівничий мосту - продав цю фірму. Ось подумайте, чому?" - запитав Медовар.

Нагадаємо, що запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам кримінальною справою. У прокуратурі АРК після незаконного перетину складом кордону та попадання на територію анексованого українського півострова відкривають виробництво.

Кримський міст є критичним - російський вчений пояснив небезпеку