Россияне массово начали ездить в Крым через Украину (видео)

Россияне зачастили в Крым через материковую Украину (Фото: коллаж РБК-Украина)

Россияне не торопятся попасть на украинский полуостров через Крымский мост

Россияне начали массово ездить в оккупированный Крым через материковую Украину, а не по "Керченскому мосту", даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.

В Мелитополе Запорожской области, который издавна называют "воротами" на крымский полуостров, в последнее время стали часто замечать авто с российской регистрацией.

Напомним, что трасса Е105 проходит через Мелитополь и ведет к КПВВ "Чонгар" в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.

Кроме того, в Константиновке под Мелитополем недавно обратили внимание на такси с московскими номерами, которое курсировало по городу, передает РИА "Мелитополь".

Издание отмечает, что в Мелитополе после аннексии украинского Крыма россияне появлялись довольно редко, но в последнее время на дорогах города машины с московскими номерами стали появляться чаще.

Так, некоторые жители российской столицы после открытия движения поездов по Крымскому мосту (сообщением Москва - Симферополь и Санкт-Петербур - Севастополь) все-таки предпочитают ехать в Крым через территорию материковой Украины.

Запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам неприятным сюрпризом

В сети опубликовали видео, на котором москвичи в Мелитополе проезжают по главному проспекту в южном направлении.

Добавим, что запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам уголовным делом. В прокуратуре АРК после незаконного пресечения составом границы и попадания на территорию аннексированного украинского полуострова открывают производство.

Видео: Россияне зачастили в Крым через материковую Украину