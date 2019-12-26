Крымский мост скоро разрушится: на нем заметили фатальный знак

Крымский мост вскоре разрушится (most.life)

Замечен признак скорого разрушения моста через Керченский пролив

Крымский мост может вскоре разрушится. Так считает блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Дело в том, что по мосту, который соединяет Россию и полуостров Крым поехал пропгандист "ДНР" британец Грэм Филиппс, а его появление всегда считают роковым и фатальным, так как после его визитов случаются убийства и странные события. К слову, после встречи с Филлипсом погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко, террористы Моторола Арсен Павлов и Гиви Михаил Толстых, а также доктор Лиза.

"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" – говорится в сообщении.

Грэм Филиппс проехал по Крымскому мосту (фото: twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи отреагировали на этот факт.

Не обзывайте Группу Бада бум... Они в Крым не ездят. И музыка у них настоящая...

"Какая отвратительная рожа!"(С)

Брехня! Моста нет!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Филиппс уже отличался в разных странных акциях. Например, в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

К слову, британец - сотрудник российских государственных телеканалов Russia Today и Звезда. Он получил известность в ходе своей пропагандистской работы в период Евромайдана в Украине в конце 2013 - начале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе.

В июне 2014 года Филлипс был задержан СБУ и был выдворен из Украины. После этого Филлипс вернулся в Россию, а оттуда - на оккупированный Донбасс.