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Крымский мост скоро разрушится: на нем заметили фатальный знак

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 08:42
Крымский мост скоро разрушится: на нем заметили фатальный знак
Крымский мост вскоре разрушится (most.life)

Замечен признак скорого разрушения моста через Керченский пролив

Крымский мост может вскоре разрушится. Так считает блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Дело в том, что по мосту, который соединяет Россию и полуостров Крым поехал пропгандист "ДНР" британец Грэм Филиппс, а его появление всегда считают роковым и фатальным, так как после его визитов случаются убийства и странные события. К слову, после встречи с Филлипсом погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко, террористы Моторола Арсен Павлов и Гиви Михаил Толстых, а также доктор Лиза.

"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" – говорится в сообщении.

Крымский мост скоро разрушится: на нем заметили фатальный знакГрэм Филиппс проехал по Крымскому мосту (фото: twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи отреагировали на этот факт.

  • Не обзывайте Группу Бада бум... Они в Крым не ездят. И музыка у них настоящая...
  • "Какая отвратительная рожа!"(С)
  • Брехня! Моста нет!

Крымский мост скоро разрушится: на нем заметили фатальный знакСкриншот комментариев

Напомним, что ранее Филиппс уже отличался в разных странных акциях. Например, в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

К слову, британец - сотрудник российских государственных телеканалов Russia Today и Звезда. Он получил известность в ходе своей пропагандистской работы в период Евромайдана в Украине в конце 2013 - начале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе.

В июне 2014 года Филлипс был задержан СБУ и был выдворен из Украины. После этого Филлипс вернулся в Россию, а оттуда - на оккупированный Донбасс.

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