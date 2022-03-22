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Российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 11:22
Российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение Фото: российский военный сдал танк за вознаграждение (фото facebook.com/victor.andrusiv)
Автор: Светлана Мащенко

Российский солдат по имени Миша приехал к украинским спецназовцам на танке, ведь ему пообещали вознаграждение. Он сдался сам, сдал свою технику и теперь находится в комфорте, а не прячется в лесу от украинских охотников.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел, Виктор Андрусив.

По его словам, уже несколько недель в Нацполиции идентифицированы телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера, на которые регулярно присылаются смски, как сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - рассказал Андрусив.

Как оказалось, остальные члены экипажа танка сбежали, а Миша остался один, и смысла воевать не видел. Домой вернуться тоже не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует.

Теперь Миша получил очень неплохие условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство. До завершения же войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

"Так, что "русские сдаются". Еще и с техникой", - подытожил Виктор Андрусив.

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