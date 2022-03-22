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Очковтирательство и пиар: эксперт объяснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 10:05
Очковтирательство и пиар: эксперт объяснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ Фото: Самолет с ракетой "Кинжал" (wikipedia)
Автор: Светлана Мащенко

Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которой враг нанес удар по торговому центру Ретровиль в Киеве, не особо отличается от тех же "Искандеров", которыми враг бьет по нашей территории с первых дней войны.

Об этом рассказал Александр Кочетков, бывший инженер-конструктор ГП КБ "Южное".

По словам специалиста, из-за применения "Кинжалов" может возникнуть страх, мол, агрессор начал стрелять по нам какими-то новейшими гиперзвуковыми ракетами, от которых никак и нигде не спастись.

"Хочу напомнить: что бы ни делала нынешняя Россия - это очковтирательство, рассчитанное на тупых, и голимый пиар. С гиперзвуковым оружием - то же самое", - говорит Кочетков.

Твердотопливные ракеты "Искандер", которыми Украину обстреливают с самого начала войны, также являются гиперзвуковыми. Это баллистические ракеты, вылетающие за пределы атмосферы и затем падающие на цель.

Пресловутый "Кинжал" - по сути, тот же "Искандер", только стартующий с переоборудованного самолета.

Очковтирательство и пиар: эксперт объяснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ

Фото: Комплекс "Искандер" (МО РФ)

За счет воздушного старта "Кинжал" имеет увеличенную дальность. На траектории падения оба типа ракет развивают гиперзвуковую скорость.

"На самом деле, практически все, что валится на землю из-за атмосферы - что ракеты, что метеориты, летят на гиперзвуке. И тут Россия, конечно же, ничего не изобрела", - добавил специалист.

Кочетков говорит, что наше ПВО научилось довольно эффективно сбивать крылатые ракет врага. "Искандеров" сбивать сложнее из-за большой скорости, но и их научились сбивать.

"Разберутся и с "Кинжалами"... Так что не ведемся на грозные названия и помним, что "Кинжал" - оружие трусов и слабаков, и этими вытребеньками козака не победить", - добавил специалист.

Напомним, что недавно Россия заявила о применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по Николаевской области.

Впервые, по заявлению Минобороны, ракету применили в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, якобы уничтожив подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

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