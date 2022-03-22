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Російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду

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Вівторок 22 березня 2022 11:22
Російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду Фото: Російський військовий здав танк за винагороду (facebook.com/victor.andrusiv)
Автор: Світлана Мащенко

Російський солдат на ім'я Міша приїхав до українських спецназівців на танку, адже йому пообіцяли винагороду. Він здався сам, здав свою техніку і тепер утримується в комфорті, а не ховається у лісі від українських мисливців.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ, Віктор Андрусів.

За його словами, вже кілька тижнів в Нацполіції ідентифіковані телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери, на які регулярно присилаються смски, як здатися в полон і здати техніку.

"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали", - розповів Андрусів.

Як виявилося, інші члени екіпажу танку потікали, а Міша лишився один, і сенсу воювати не бачив. Додому повернутись теж не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати.

Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє.

Тепер Міша отримав дуже непогані умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після війни і можливість податись на громадянство. До завершення ж війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

"Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою", - підсумував Віктор Андрусів.

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