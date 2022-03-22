Російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду
Російський солдат на ім'я Міша приїхав до українських спецназівців на танку, адже йому пообіцяли винагороду. Він здався сам, здав свою техніку і тепер утримується в комфорті, а не ховається у лісі від українських мисливців.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ, Віктор Андрусів.
За його словами, вже кілька тижнів в Нацполіції ідентифіковані телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери, на які регулярно присилаються смски, як здатися в полон і здати техніку.
"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали", - розповів Андрусів.
Як виявилося, інші члени екіпажу танку потікали, а Міша лишився один, і сенсу воювати не бачив. Додому повернутись теж не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати.
Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє.
Тепер Міша отримав дуже непогані умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після війни і можливість податись на громадянство. До завершення ж війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.
"Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою", - підсумував Віктор Андрусів.
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