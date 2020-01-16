Российский певец собрался с концертом в Украину: называл аннексию Крыма "блестящей"

Валерий Сюткин решил выступить в Украине
Валерий Сюткин анонсировал свой концеррт в Киеве во Дворце Украина. Выступление должно пройти 27 апреля. Интересно, что бывший солист группы "Браво" активно поддержал аннексию Крыма и даже называл ее "блестящей". На факт приезда россиянина обратил внимание украинский шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook.
"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще" !!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!" - написал Притула.
Напомним, что в 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин говорил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.
"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - сказал Сюткин.
Также Сюткин отмечал, что не занимает чью-либо сторону конфликта.
Пользователи сети в комментариях у Притулы отреагировали на данный факт.