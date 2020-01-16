Російський співак зібрався з концертом в Україну: називав анексію Криму "блискучою"

Валерій Сюткін анонсував свій концеррт в Києві у Палаці Україна. Виступ має відбутися 27 квітня. Цікаво, що колишній соліст групи "Браво" активно підтримав анексію Криму і навіть називав її "блискучою". На факт приїзду росіянина звернув увагу український шоумен і волонтер Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.

"Валерій Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блискуче" !!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в Палаці Україна? Хвилина пішла!" - написав Притула.

Нагадаємо, що в 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін говорив, що анексія Путіним Криму є відновленням історичної справедливості.

"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути відновлено", - сказав Сюткін.

Також Сюткін зазначав, що не займає чию-небудь сторону конфлікту.

Користувачі мережі у коментарях у Притули відреагували на цей факт.

А я не можу зрозуміти, чому такий ажіотаж з Сюткиним? Кому він потрібний тій і прийде і в цьому біда. Бо у людей напроч відсютня гідність, солідарність.

Маємо те що маємо. Купа українських зірок виступають з гастролями в Росії ходять в гості на російські канали і потім Ви ж, Сергій, з ними гарненько так спілкуєтесь, "обнімашки, целовашки" на каналі де працюєте. Невже це не одне й ті ж самє? Для мене однаковісінько.

Ох, хлопці, давайте Валері таааак ''блискуче ' перцю всипимо, саме під ''не можу''. Нехай нас, кримських бандеревців, на все життя не забуде! Притула, за роботу! Ти ж у нас самий крутий на веселі сценарії. Якщо - що, ми допоможемо з ідеями. Кримська бандерівка.

Скріншот коментарів