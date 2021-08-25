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Российский комментатор оклеветал украинских паралимпийцев

Автор: Styler

Дмитрий Губерниев оклеветал украинских паралимпийцев. Российский комментатор заявил, что они досрочно покинули церемонию открытия летних Паралимпийских игр 2020 в Токио, поскольку не захотели быть рядом с представителями РФ по указанию руководства украинской делегации.

Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось… Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии", - заявил Губерниев.

Он также сказал, что руководитель паралимпийского комитета Украины дошел до маразма.

"Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?" - отметил комментатор.

Позже слова Губерниева опроверг исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он заявил, что ничего подобного не было и украинская делегация сидела рядом с ними.

"Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают (скандал)", - добавил Рожков.

Напомним, студентка из Сум попала в скандал. Она пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию "великой страной".

Мы также писали о том, что в Киеве сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле, после чего вспыхнул скандал.

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