Российский комментатор оклеветал украинских паралимпийцев

"Наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось… Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии", - заявил Губерниев.

Он также сказал, что руководитель паралимпийского комитета Украины дошел до маразма.

"Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?" - отметил комментатор.

Позже слова Губерниева опроверг исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он заявил, что ничего подобного не было и украинская делегация сидела рядом с ними.

"Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают (скандал)", - добавил Рожков.