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Студентка из Сум пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию "великой страной"

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Сумы, Среда 25 августа 2021 10:18
Студентка из Сум пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию "великой страной" Студентка из Сум угодила в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Студентка из Сум угодила в большой скандал, записывая в соцсети провокационные видео.

На это обратил внимание подписчик Telegram-сообщества Катарсис.

"Увидел анкету девушки, где было написано, что она - радикальная феминистка. Я по приколу ей написал и сразу поймал видос, где они с подругой записывают тик-ток под конченый звук", - сказано в сообщении.

Он сообщил, что во время переписки девушка поделилась с ним и другими видео, на одном из них ее подруга заявляет, что якобы собирается сжечь украинские флаги.

"Видишь эти флаги украинские? Я сейчас выйду и их сожгу", - говорит она.

В соцсети девушки записывали видео, порочащие Украину. Их можно посмотреть здесь. Осторожно, на них присутствует нецензурная лексика.

Кем оказалась девушка

Позже выяснилось, что у девушки есть аккаунт в Instagram, но все посты оттуда исчезли, остались лишь публикации с извинениями. Оказалось, что украинка учится в Сумском государственном университете.

В ее извинениях она отмечает, что все посты несли "развлекательный характер".

Студентка из Сум пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию &quot;великой страной&quot;

"Я украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как к государству. Искренне прошу прощения, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас. Я пересмотрю наполнение моего аккаунта и удалю весь контент, который может быть хоть как-то истолкован, как оскорбление личных чувств людей, включая патриотические", - написала она.

Как мы ранее писали, оскорбившая участников парада вышиванок харьковчанка раскаялась на видео.

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