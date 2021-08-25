Російський коментатор обмовив українських паралімпійців

"Наша команда розташувалася поруч зі збірною України. Звичайно, наші привітали українську делегацію. А ось далі почалося... Керівник паралімпійського комітету України буквально в наказовому порядку своїм спортсменам дав команду йти! Мовляв, всім потрібно відпочивати, потрібно йти з церемонії", - заявив Губернієв.

Він також сказав, що керівник паралімпійського комітету України дійшов до маразму.

"Що ви робите, божевільні! Ось така у нас склалася колізія. Мені шкода спортсменів. Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч з росіянами. Хто зупинить цих маразматиків?" - зазначив коментатор.

Пізніше слова Губернієва спростував виконуючий обов'язки президента паралімпійського комітету Росії Павло Рожков. Він заявив, що нічого подібного не було і українська делегація сиділа поруч з ними.

"Казкарі якісь, на рівному місці придумують (скандал)", - додав Рожков.