RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російський коментатор обмовив українських паралімпійців

Автор: Styler

Дмитро Губернієв обмовив українських паралімпійців. Російський коментатор заявив, що вони достроково покинули церемонію відкриття літніх Паралімпійських ігор 2020 в Токіо, оскільки не захотіли бути поруч з представниками РФ за вказівкою керівництва української делегації.

Про це повідомляє "Матч ТВ".

"Наша команда розташувалася поруч зі збірною України. Звичайно, наші привітали українську делегацію. А ось далі почалося... Керівник паралімпійського комітету України буквально в наказовому порядку своїм спортсменам дав команду йти! Мовляв, всім потрібно відпочивати, потрібно йти з церемонії", - заявив Губернієв.

Він також сказав, що керівник паралімпійського комітету України дійшов до маразму.

"Що ви робите, божевільні! Ось така у нас склалася колізія. Мені шкода спортсменів. Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч з росіянами. Хто зупинить цих маразматиків?" - зазначив коментатор.

Пізніше слова Губернієва спростував виконуючий обов'язки президента паралімпійського комітету Росії Павло Рожков. Він заявив, що нічого подібного не було і українська делегація сиділа поруч з ними.

"Казкарі якісь, на рівному місці придумують (скандал)", - додав Рожков.

Нагадаємо, студентка з Сум потрапила в скандал. Вона пригрозила спалити Національні прапори і називала Росію "великою країною".

Ми також писали про те, що в Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі, після чого спалахнув скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОлімпіада 2020