Российский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове

"Харьков - это молодой по духу и еще достаточно проукраинский город. Люди образованные, много студентов. Но все равно здесь было и остается очень много тех, кто ждет... Того самого "русского мира", - пишет Тополя.

Музыкант говорит, что в поселке на окраине города, Черкасской Лозовой, он с побратимами зашел во двор, где на дверной ручке был российский герб, а дома полно литературы "на тему".

Фото: facebook.com/taras.topolya

"И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему-то забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" - добавил музыкант.