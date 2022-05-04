Я - обычный украинец: Макс Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие

Макс Барских, который пополнил ряды ВСУ , рассказал, как спасал семью из Херсона, об отношении военных к нему, впечатлениях от тренировок и о своей новой знаковой песне.

Разочаровался в "хороших русских" еще в первые дни войны

Артист говорит, что не верил, как и большинство из украинцев, что полномасштабное вторжение РФ и кровавая война в Украине возможны. К большому сожалению он был очень разочарован, когда решил рассказать своей российской аудитории правду о войне.

"Мы живем в 21 веке, и никто не мог подумать, что это произойдет... Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей российской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная собственными глазами.

На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений от некогда любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря", - говорит Барских.

Макс вез семью из Херсона через танки и перестрелки

С началом войны первое, что сделал певец - вывез семью из еще неоккупированного Херсона в более безопасное место.

"Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелки. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм.

Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране - это ужасно!" - говорит он.

Я - обычный украинец

Когда певец вернулся в Киев, пошел в ВСУ в качестве резервиста и начал военные тренировки.

"Я не чувствую статуса знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: "Хорошо, вот в нашей команде есть все, а люди из [музыкальной] индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят, - добавляя. - Это большая перемена, но знаете что, мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: "это твой выбор. Тебе не нужно быть здесь 100 процентов времени". Но это было мое решение", - добавил певец.

Макс рассказал, что 70 процентов времени тренируется, и говорит, если придется защищать родину и свой народ, готов уничтожать врага.

Смотрите неверотяный трек от Макса Don't Fuck with Ukraine: