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Російський герб на дверній ручці: Тарас Тополя показав зустріч з "русским міром" в Харкові

Фото: Тарас Тополя показав зустріч з "русским міром" в Харкові
Автор: Світлана Мащенко

Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", який воює в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, зараз перебуває в Харкові і на його околицях. Звідти він веде свій "щоденник війни", в якому й показав зустріч з "руським міром".

Про це фронтмен гурту Антитіла розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Харків - це молоде по духу і ще досить проукраїнське місто. Люди освічені, багато студентів. Але все одно тут було і залишається дуже багато тих, хто чекає… Того самого "руського міра", - пише Тополя.

Музикант каже, що в селищі на околиці міста, Черкаській Лозовій, він з побратимами зайшов в двір, де на дверній ручці був російський герб, а вдома повно літератури "на тему".

Фото: facebook.com/taras.topolya

"І це Харків! Коли ми кажемо про колективну вину руськіх у цій війні, чомусь забуваємо про наших домашніх. Але, незважаючи на це, ми переможемо!" - додав музикант.

Раніше ми писали, що Тарас Тополя пояснив феномен Чорнобаївки.

Також Макс Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв в руки зброю.

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Антитіла