Російський герб на дверній ручці: Тарас Тополя показав зустріч з "русским міром" в Харкові

"Харків - це молоде по духу і ще досить проукраїнське місто. Люди освічені, багато студентів. Але все одно тут було і залишається дуже багато тих, хто чекає… Того самого "руського міра", - пише Тополя.

Музикант каже, що в селищі на околиці міста, Черкаській Лозовій, він з побратимами зайшов в двір, де на дверній ручці був російський герб, а вдома повно літератури "на тему".

Фото: facebook.com/taras.topolya

"І це Харків! Коли ми кажемо про колективну вину руськіх у цій війні, чомусь забуваємо про наших домашніх. Але, незважаючи на це, ми переможемо!" - додав музикант.