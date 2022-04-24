Появится обелиск российской тупости: Тополя объяснил феномен Чернобаевки

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя вступил в ряды ВСУ и отправился защищать Украину еще в начале марта. Сейчас он находится в Харькове, где служит в одном батальоне со многими отважными украинскими защитниками.

В недавнем интервью для "Украина 24" Тополя объяснил феномен Чернобаевки, где, кстати, оккупанты были разбиты уже в 16 раз.

"С оперативно-тактической точки зрения никакого феномена там нет, потому что у них есть только два варианта перебрасывания своей техники через географию того региона. Немного вариантов, как им стать на позицию и начать ее использовать. Именно этот плацдарм использует украинская армия, чтобы регулярно сбивать их планы", - пояснил Тополя.

Однако он отметил и другой фактор, связанны сугубо с мировоззрением российских военных.

"А с другой стороны, это мировоззренческий российский феномен. Если откровенно, до новой фазы войны на востоке Украины все военные действия, то, как они себя вели, похожи на Чернобаевку.

Это тупое выполнение приказов без изобретательности. Чернобаевка – это отсутствие изобретательности у россиян, и она проявляется на протяжении всей войны. Дана команда – значит, идем. Ну, там уже крыли 10 раз – ну значит, идем еще раз", - подчеркнул защитник Украины.

Он также пошутил, что может в военных рядах российских оккупантов есть какие-то проукраинские генералы – это было бы логичным объяснением систематическим уничтожением военных РФ в Чернобаевке.

А еще Тополя считает, что после победы Украины в Чернобаевке может появиться обелиск – "украинской изобретательности и российской тупости".