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Российских туристок выселили из отеля в Грузии: "гостеприимны только с нормальными людьми"

Новина українською →
Тбилиси, Вторник 06 сентября 2022 20:12
Российских туристок выселили из отеля в Грузии: "гостеприимны только с нормальными людьми" Коллаж РБК-Украина: в Тбилиси выселили из отеля российских туристок
Автор: Владимир Костырин

Россиянка пожаловалась на отдых в Грузии и как ее выселили из отеля в Тбилиси якобы по причине национальности и по политическим мотивам, а также рассказала о негативном отношении местных к туристам из страны-агрессора из-за войны против Украины.

Об этом передает портал ЕАН.

По словам туристки из РФ Анны, поездка в Грузию стало ее самым коротким путешествием за границу. Так, она с подругой прибыла в эту страну на такси из Владикавказа, куда летела из Екатеринбурга на самолете.

В Тбилиси они поселились в отель, забронированный на сутки, так как планировали посетить и другие города Грузии. Когда же передумали и захотели остаться в гостинице еще на один день, администрация заведения ответила им отказом.

"Нам сразу сказали: "Это последняя ночь, когда вы здесь находитесь. Мест у нас нет". Хотя на самом деле отель был полупустой", - рассказывает россиянка.

На следующий день, говорит Анна, их должны были выселить в 12:00, но работники отеля пришли в номер утром, чтобы спровадить посетителей.

Также путешественница добавила, что из гостиницы вместе с ними также выселили и двух мужчин из Дагестана, которые приехали в Тбилиси по делам.

"Мы были в шоке. Казалось, что грузины - гостеприимный народ. Но, как ответила мне на это сотрудница отеля, они гостеприимны только "с нормальными людьми". То есть мы, видимо, ненормальные", ﻿﻿- сетует Анна.

Но злоключения туристки не закончились одним выселением из гостиницы - поймать такси для гражданок РФ стало настоящим квестом, и сразу несколько водителей сообщили им, что "россиян они не возят".

В итоге с энной попытки их согласился подвезти мужчина лет 50, который рассказал, что "молодежь сейчас действительно плохо относится к россиянам" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россиянка также утверждает, что по пути обратно в Россию обнаружила пропажу денег из сумочки - около 15 тысяч рублей, и подозревает, что "их украли именно в отеле", хотя доказательств никаких нет.

Туристка добавила, что приняла для себя решение больше никогда не ездить в Грузию.

Ранее сообщалось, что россиянам устроили "карусель" в аэропортах Египта.

А также мы писали о том, что россияне в Европе скупают украинские обложки на паспорт и учат приветствия на украинском языке.

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Российская Федерация Грузия Тбилиси туристка Туризм
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