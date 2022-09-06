Російських туристок виселили з готелю в Грузії: "гостинні тільки з нормальними людьми"

Росіянка поскаржилася на відпочинок в Грузії та як її виселили з готелю в Тбілісі нібито через національність і по політичних мотивах, а також розповіла про негативне ставлення місцевих до туристів з країни-агресора через війну проти України.

За словами туристки з РФ Анни, поїздка до Грузії стала її найкоротшою подорожжю за кордон. Так, вона з подругою прибула в цю країну на таксі з Владикавказа, куди летіла з Єкатеринбурга літаком.

У Тбілісі вони оселилися в готелі, заброньований на добу, оскільки планували відвідати й інші міста Грузії. Коли ж передумали і захотіли залишитися в готелі ще на один день, адміністрація закладу відповіла їм відмовою.

"Нам відразу сказали: Це остання ніч, коли ви тут перебуваєте. Місць у нас немає". Хоча насправді готель був напівпорожній", - розповідає росіянка.

Наступного дня, каже Анна, їх мали виселити о 12:00, але працівники готелю прийшли в номер вранці, щоб спровадити відвідувачів.

Також мандрівниця додала, що з готелю разом з ними також виселили і двох чоловіків з Дагестану, які приїхали в Тбілісі у справах.

"Ми були в шоці. Здавалося, що грузини - гостинний народ. Але, як відповіла мені на це співробітниця готелю, вони гостинні тільки "з нормальними людьми". Тобто ми, мабуть, ненормальні", - нарікає Анна.

Але пригоди туристки не закінчилися одним виселенням з готелю - зловити таксі для громадянок РФ стало справжнім квестом, і відразу кілька водіїв повідомили їм, що "росіян вони не возять".

У підсумку з енної спроби їх погодився підвезти чоловік років 50, який розповів, що "молодь зараз дійсно погано ставиться до росіян" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росіянка також стверджує, що дорогою назад у Росію виявила пропажу грошей з сумочки - близько 15 тисяч рублів, і підозрює, що "їх вкрали саме в готелі", хоча доказів жодних немає.

Туристка додала, що прийняла для себе рішення більше ніколи не їздити у Грузію.