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Россияне в ЕС массово "косят" под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствия

Новина українською →
Воскресенье 28 августа 2022 21:22
Россияне в ЕС массово "косят" под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствия Россияне в Европе массово прикидываются украинцами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Россияне стали изгоями во всем цивилизованном мире и в Европе им приходится придумывать различные ухищрения, чтобы не стать объектом презрения и ненависти. Для этого они учатся мимикрировать под украинцев.

Об одном из таких способов рассказал на своей странице в Facebook Тарас Березовец.

Оказалось, что на российской версии сайта Aliexpress самым популярном товаром сейчас стала обложка для украинского паспорта с тризубом.

"Хорошие" русские прячут свои двуглавые паспорта внутри обложки с тризубом, выдавая себя за украинцев. Это все, что нужно знать о российском великодержавном патриотизме", - подчеркнул Березовец.

Россияне в ЕС массово &quot;косят&quot; под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствияРоссияне в ЕС массово &quot;косят&quot; под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствияРоссияне в ЕС массово &quot;косят&quot; под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствияОказалось, что фокус с обложкой для паспорта не единственный, который используют россияне в Европе. В комментариях к посту украинцы рассказали и о других мимикриях.

  • В 2014 году ехали на выходные на запад Украины. По варшавке ехали с украинским паспортом, но номера же моковитские. Для них это нормально - прикрываться и натягивать чужое.
  • Были в июне в Германии, то они уже понаучились выговаривать: "Добрий вечір" и "Слава Україні" своими ртами, но от "Героям Слава!" их корячит и они убегают.
  • "Слава нации" не смогут, так как там мягкая "ц", поломаются, как на "паляниця".
  • Я тут в Германии ни разу не слышала, чтобы россияне открыто говорили, что они выходцы из России. Всегда это "я с Алтая", "я из Казахстана", "да я немец, здесь уже 20 лет живу".
  • "Хорошие россияне" просто не знают, что у нас давно ID-карты. А бумажный паспорт уже не модный.
  • Гадко представлять, что они натягивают на свои мерзостные бумаги наш тризуб.
  • Да и бить будут по морде, а не по паспорту.

В Нидерландах в одном из центров социальной помощи беженцам из Украины почти каждый день обнаруживают 3-4 человек из России, которые пытаются с поддельными украинскими паспортами встать на учет. Об этом рассказала девушка из Херсона Анастасия Дудинова.

А тем временем, по всем странам мира мода на все украинское. К примеру, совсем недавно люди искали такую же вышиванку, как была у Зеленского на День Независимости.

Кроме того, железный занавес для россиян начал опускаться и многие страны стали разными способами отказывать гражданам РФ в визитах.

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