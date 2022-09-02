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Россиянам устроили "карусель" в аэропортах Египта: "то вылетаем, то не вылетаем"

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Египет, Пятница 02 сентября 2022 16:39
Россиянам устроили "карусель" в аэропортах Египта: "то вылетаем, то не вылетаем" Россиян кошмарят в аэропортах Египта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российским туристам катастрофически не везет в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, двух самых крупных аэропортах Египта. Пассажиры Red Wings не могут вылететь вовремя, их рейсы регулярно переносят, а в самих аэропортах к россиянам относятся негативно.

Об этом сообщает издание "Турпром" со ссылкой на блог одной из путешественниц.

Россиянка рассказала, что происходят серьезные сбои с авиаперелетами на двух египетских направлениях - в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Пассажиров "маринуют" часами в аэропортах и постоянно переносят рейсы - "то вылетают, то не вылетают".

Рейс из Хургады в Шереметьево переносили несколько раз и каждый раз - на несколько часов.

"В лучших традициях российских авиакомпаний туристов привезли к самолету, посадили и промариновали внутри, а потом отправили обратно", - рассказала россиянка.

Она добавила, что пассажиров отвезли к самолету на автобусе, но час из него не выпускали. Автобус был без кондиционера, жуткая жара. А потом сказали, что борт сломан и нужно ждать другой.

Но новый самолет россиянам не предоставили и поэтому пришлось чинить сломанный. Только ночью, после 10 часов задержки, россияне вылетели домой.

А в Шарм-эль-Шейхе не смогли улететь более 400 российских туристов. Их мариновали в аэропорту точно также. Сначала посадили в самолет, потом высадили. После многих часов ожидания без еды и воды, их отправили в какой-то отель.

"Мы сидели в аэропорту до 19:00 (вылет был запланирован на 12:45 - ред.) без воды, без еды. Нормальных комментариев авиакомпания не дает. Все открещиваются - и туроператор, и авиакомпания, представителя до сих пор нет", - пишет россиянка.

Поздно вечером туристам выделили отель, но совсем не такой, как они ожидали. В номерах не было полотенец, произошли кражи вещей, а в добавок - они попали под волну русофобских настроений.

Туристы смогли вылететь только ночью и у многих пассажиров сгорели билеты, так как конечным пунктом была не столица РФ.

"У всех сгорели билеты на стыковочные рейсы из Москвы до других городов. Многим пора выходить на работу. Все говорят: никто ни за что ответственности не несет, это наши проблемы. Документов об отмене рейсов компания и туроператор не предоставили. Мы находимся в подвешенном состоянии", - жалуются россияне в социальных сетях.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Турции россиянку отказались везти сразу шесть таксистов.

А еще рассказывали о том, россияне в Европе скупают украинские обложки на паспорт и учат приветствия на украинском языке.

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Египет Российская Федерация
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