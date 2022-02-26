Российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске

По словам исполняющего обязанности Александра Свидла, когда стемнеет в городе, то на улице включат освещение.

"Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность Бердянска и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе", - рассказал он.

Также он добавил, что для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей. Чиновник призвал бердянцев приобщаться к этому движению.