Російські війська зайняли територію колишнього аеропорту у Бердянську

Військові агресора захопили колишній аеропорт у Бердянську. Зараз там перебувають ворожа техніка та бійці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бердянську міську раду.
За словами виконувача обов'язків Олександра Свідла, коли стемніє у місті, то на вулиці увімкнуть освітлення.
"Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі", – розповів він.
Також він додав, що для підтримання порядку в Бердянську сформували дружини з активних мешканців. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.
Раніше ми повідомляли, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки.
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