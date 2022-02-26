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Російські війська зайняли територію колишнього аеропорту у Бердянську

Автор: Тетяна Самарук

Військові агресора захопили колишній аеропорт у Бердянську. Зараз там перебувають ворожа техніка та бійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бердянську міську раду.

За словами виконувача обов'язків Олександра Свідла, коли стемніє у місті, то на вулиці увімкнуть освітлення.

"Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі", – розповів він.

Також він додав, що для підтримання порядку в Бердянську сформували дружини з активних мешканців. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.

Раніше ми повідомляли, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки.

Також ми писали, як мирний житель може стати на заваді наступу росіян.

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БердянськУкраїна