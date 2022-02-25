В сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники, - мэрия
Бердянский городской совет сообщает, что в сторону Бердянска Запорожской области движется колонна российской военной техники.
Об этом говорится в сообщении мэрии на странице в Facebook.
В горсовете попросили отпустить домой всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры. Также всех просят сохранять спокойствие.
"Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас будет техника заходить в город или пройдет мимо. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких", - говорится в публикации.
Укрытия в Бердянске
Все временные укрытия в Бердянске должны быть открыты:
- школа №2 (вход со двора)
- школа №3
- городской дворец культуры
- Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)
- школа №11
- БК Райагропромпостач
- АЗМОЛ и БК Нефтехимик
- ул. Смоленская, 34.
- Центр туризма
- бывшее кафе "Рога и копыта" (ул. Руденко)
- Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)
- Гимназия №2
- школа №4
- школа №5
- школа №16
- завод Азовкабель (ул. Промышленная 2И)
Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.
Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.
Также мы писали, что украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее.