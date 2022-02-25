ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники, - мэрия

Новина українською →
Бердянск, Пятница 25 февраля 2022 17:28
В сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники, - мэрия Фото: Колонная вражеской военной техники движется в сторону Бердянска (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марина Настевич

Бердянский городской совет сообщает, что в сторону Бердянска Запорожской области движется колонна российской военной техники.

Об этом говорится в сообщении мэрии на странице в Facebook.

В горсовете попросили отпустить домой всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры. Также всех просят сохранять спокойствие.

"Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас будет техника заходить в город или пройдет мимо. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких", - говорится в публикации.

Укрытия в Бердянске

Все временные укрытия в Бердянске должны быть открыты:

  • школа №2 (вход со двора)
  • школа №3
  • городской дворец культуры
  • Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)
  • школа №11
  • БК Райагропромпостач
  • АЗМОЛ и БК Нефтехимик
  • ул. Смоленская, 34.
  • Центр туризма
  • бывшее кафе "Рога и копыта" (ул. Руденко)
  • Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)
  • Гимназия №2
  • школа №4
  • школа №5
  • школа №16
  • завод Азовкабель (ул. Промышленная 2И)

Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.

Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.

Также мы писали, что украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога