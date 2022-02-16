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Российские военные, уезжая из оккупированного Крыма, на БТР протаранили легковушку (видео)

Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Крыму колонна российских бронетранспортеров угодила в ДТП - один из БТР-82А ВС РФ протаранил легковушку "Ладу" на трассе "Таврида".

Кадры инцидента 16 февраля, снятого очевидцами, опубликованы в Telegram-канале "AMS-Simferopol".

Дорожное происшествие произошло утром на трассе А-291 на выезде из Симферополя в сторону Керчи, недалеко от села Трудовое.

Как заявляли в Минобороны РФ, подразделения материально-технического обеспечения (МТО) "Южного военного округа" на захваченном украинском полуострове тогда после завершения учений уезжали в места их постоянной дислокации.

Военная техника в среду утром проезжала по трассе "Таврида" через "Крымский мост" в сторону Белогорска (город в Амурской области РФ), и на дороге попала в ДПТ.

Так, один из БТР протаранил авто ВАЗ-2110, въехав "десятке" в правый бок и значительно помяв транспорт.

После дорожного инцидента на место прибыли сотрудники ГИБДД. Отмечается, что о возможных пострадавших в результате аварии данных нет.

Российский БТР, двигаясь в колонне, протаранил легковушку в оккупированном Крыму на трассе "Таврида" (фото: t.me/ams_simferopol)

Как пишут росСМИ со ссылкой на местных "правоохранителей", те не стали комментировать ДТП - мол, обращайтесь к военным.

В сети же обращают внимание, что виновником аварии, по всей вероятности, стал водитель-механик бронетранспортера, так как если бы легковушка вклинилась в колонну с правого ряда, то удар бы пришелся в водительскую сторону. Так, по мнению людей, военная колонна начала перестроение и не заметила "десятку", въехав в нее.

Видео: колонна российских БТР попала в ДТП в оккупированном Крыму, сбив легковушку

Напомним, это уже не первая авария с российскими бронетранспортерами в захваченном Крыму - перед этим, в 2016-м, в Бахчисарайском районе происходило ДТП с участием колонны БТР, и тогда погибли люди.

Как сообщалось, на днях российская танковая рота безвылазно застряла в грязи под Ростовом.

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