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Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео)

Новина українською →
Ростов, Пятница 11 февраля 2022 11:59
Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео) Танки России застряли в грязи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Танковая рота ВС РФ в Ростовской области полностью застряла в грязи. Несмотря на постоянные заявления страны-агрессора об их всемогущей армии и прочной боевой технике - вы своими глазами можете увидеть, что это не так.

Видео с застрявшими танками России показал Сергей Мельничук на своей Facebook-странице.

Ростовская область

"Расходимся. Они просто не доедут. Танковая рота ВС РФ в Ростовской области", - подписал он видео.

В ролике вы можете наблюдать, как буксуют российские танки в грязи.

Танки не пройдут

Кстати, в феврале в Украине прогнозируют значительное потепление. На Востоке дождь и оттепель наблюдается уже третьи сутки, а граница с Беларусью при такой температуре превращается в сплошную грязь.

Проход российской тяжелой техники по грунтовым дорогам очень усложняется. Украинцы в соцсетях очень рады такому исходу и отмечают, что украинская армия сильная.

  • Ще б цих тварюк зверху бетоном залило! Героям Слава!
  • А потім весна, городи. То хто їх пустить по зораному?)
  • Джавелін по ним плаче.
  • Слава Богу!!! Слава Україні! Героям Слава!
  • Слава воїнам ЗСУ!

Украинская армия готова в случае опасности

Отметим, что в случае продолжения военной агрессии России, украинская армия хорошо вооружена и оснащена всем необходимым. Так, например, 10 февраля в страну прибыл авиарейс с военной помощью от США.

"Соединенные Штаты предоставили примерно 1200 тонн оборудования, утвержденного президентом Байденом в январе, в котором нуждается Украина для защиты от продолжающейся российской агрессии", - сказано в сообщении американского посольства в Украине.

Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео)Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео)Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео)Военная помощь от США прибыла в Украину (фото: facebook.com/usdos.ukraine)

Как мы писали ранее, РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины.

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