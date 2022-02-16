Російські військові, їдучи з окупованого Криму, на БТР протаранили легковик (відео)

В окупованому Криму колона російських бронетранспортерів потрапила в ДТП - один з БТР-82А ЗС РФ протаранив легковик "Ладу" на трасі "Таврида".
Кадри інциденту 16 лютого, знятого очевидцями, опубліковані в Telegram-каналі "AMS-Simferopol".
Дорожня пригода сталася вранці на трасі А-291 на виїзді з Сімферополя в бік Керчі, недалеко від села Трудове.
Як заявляли в Міноборони РФ, підрозділи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) "Південного військового округу" на захопленому українському півострові тоді після завершення навчань виїжджали в місця їх постійної дислокації.
Військова техніка в середу вранці проїжджала по трасі "Таврида" через "Кримський міст" у бік Білогірська (місто в Амурській області РФ), і на дорозі потрапила у ДПТ.
Так, один з БТР протаранив авто ВАЗ-2110, в'їхавши "десятці" в правий бік і значно пом'явши транспорт.
Після дорожнього інциденту на місце прибули співробітники ГІБДД. Зазначається, що про можливих постраждалих в результаті аварії даних немає.
Російський БТР, рухаючись у колоні, протаранив легковик в окупованому Криму на трасі "Таврида" (фото: t.me/ams_simferopol)
Як пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих "правоохоронців", ті не стали коментувати ДТП - мовляв, звертайтеся до військових.
У мережі ж звертають увагу, що винуватцем аварії, ймовірно, став водій-механік бронетранспортера, оскільки якби легковик вклинилася в колону з правого ряду, то удар би припав у водійську сторону. Так, на думку людей, військова колона почала перестроювання і не помітила "десятку", в'їхавши в неї.
Нагадаємо, це вже не перша аварія з російськими бронетранспортерами в захопленому Криму - перед цим, у 2016-му, в Бахчисарайському районі сталася ДТП за участю колони БТР, і тоді загинули люди.
Як повідомлялося, днями російська танкова рота безвилазно застрягла в багнюці під Ростовом.