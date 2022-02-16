Російські військові, їдучи з окупованого Криму, на БТР протаранили легковик (відео)

Дорожня пригода сталася вранці на трасі А-291 на виїзді з Сімферополя в бік Керчі, недалеко від села Трудове.

Як заявляли в Міноборони РФ, підрозділи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) "Південного військового округу" на захопленому українському півострові тоді після завершення навчань виїжджали в місця їх постійної дислокації.

Військова техніка в середу вранці проїжджала по трасі "Таврида" через "Кримський міст" у бік Білогірська (місто в Амурській області РФ), і на дорозі потрапила у ДПТ.

Так, один з БТР протаранив авто ВАЗ-2110, в'їхавши "десятці" в правий бік і значно пом'явши транспорт.

Після дорожнього інциденту на місце прибули співробітники ГІБДД. Зазначається, що про можливих постраждалих в результаті аварії даних немає.

Російський БТР, рухаючись у колоні, протаранив легковик в окупованому Криму на трасі "Таврида" (фото: t.me/ams_simferopol)

Як пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих "правоохоронців", ті не стали коментувати ДТП - мовляв, звертайтеся до військових.

У мережі ж звертають увагу, що винуватцем аварії, ймовірно, став водій-механік бронетранспортера, оскільки якби легковик вклинилася в колону з правого ряду, то удар би припав у водійську сторону. Так, на думку людей, військова колона почала перестроювання і не помітила "десятку", в'їхавши в неї.

Відео: колона російських БТР потрапила в ДТП в окупованому Криму, збивши легковик