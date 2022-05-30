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Российские радиостанции два часа крутили Гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина" (видео)

Коллаж РБК-Украина: российские радиостанции крутили украинские песни
Автор: Светлана Мащенко

В Санкт-Петербурге несколько часов на трех радиостанциях в эфире звучали украинские патриотические песни: "Ой, у лузі червона калина", Гимн Украины, а также запрещенные российские исполнители с патриотическими песнями.

Об этом сообщил российский журналист Роман Супер в Telegram.

"На трех питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) более двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", - подписал журналист видео.

Во время эфира можно было услышать кроме украинских песен, а также песню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" и другие.

Произошло это еще 12 мая, но видео было обнародовано только сейчас.

Смотрите на видео ниже, как это было:

Ранее мы писали, что колокола на Михайловском соборе колокола вызванивали "Ой, у лузі червона калина".

Также сообщалось, что в тексте гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас.

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гимн Украины