Российские радиостанции два часа крутили Гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина" (видео)

В Санкт-Петербурге несколько часов на трех радиостанциях в эфире звучали украинские патриотические песни: "Ой, у лузі червона калина", Гимн Украины, а также запрещенные российские исполнители с патриотическими песнями.

Об этом сообщил российский журналист Роман Супер в Telegram.

"На трех питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) более двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", - подписал журналист видео.

Во время эфира можно было услышать кроме украинских песен, а также песню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" и другие.

Произошло это еще 12 мая, но видео было обнародовано только сейчас.

Смотрите на видео ниже, как это было: