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В тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 12:43
В тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас Фото: в украинском Ггимне нашли сбывающееся прямо сейчас пророчество (Getty Images )
Автор: Светлана Мащенко

В тексте Гимна Украины, а именно в предыдущей его версии, нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас.

На это внимание обратил кулинар Евгений Клопотенко.

Речь идет о версии гимна, принятой в 1990-м году, когда еще он начинался со слов "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тогда текст состоял из трех куплетов, и во втором были такие слова:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

В тексте Гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас

"Посмотрите внимательно на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку, до того, как ее изменили на "ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003. Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями", - написал Клопотенко.

Напомним, что текст гимна был изменен в 2003 году. Теперь он состоит из одного куплета и припева, который повторяется дважды.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду

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