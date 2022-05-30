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Російські радіостанції дві години крутили Гімн України та "Ой, у лузі червона калина" (відео)

Колаж РБК-Україна: Російські радіостанції крутили українські пісні
Автор: Світлана Мащенко

В Санкт-Петербурзі кілька годин на трьох радіостанціях в ефірі звучали українські патріотичні пісні: "Ой, у лузі червона калина", Гімн України, а також заборонені російські виконавці з патріотичними піснями.

Про це повідомив російський журналіст Роман Супер у Telegram.

"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) більше двох годин на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - підписав журналіст відео.

Під час ефіру можна було почути окрім українських пісень, а також пісню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" та інші.

Сталося це ще 12 травня, але відео було оприлюднено тільки зараз.

Дивіться на відео нижче, як це було:

Раніше ми писали, що дзвони на Михайлівському соборі дзвони видзвонювали "Ой, у лузі червона калина".

Також повідомлялося, що в тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.

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гимн Украины