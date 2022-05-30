Російські радіостанції дві години крутили Гімн України та "Ой, у лузі червона калина" (відео)

В Санкт-Петербурзі кілька годин на трьох радіостанціях в ефірі звучали українські патріотичні пісні: "Ой, у лузі червона калина", Гімн України, а також заборонені російські виконавці з патріотичними піснями.
Про це повідомив російський журналіст Роман Супер у Telegram.
"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) більше двох годин на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - підписав журналіст відео.
Під час ефіру можна було почути окрім українських пісень, а також пісню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" та інші.
Сталося це ще 12 травня, але відео було оприлюднено тільки зараз.
Раніше ми писали, що дзвони на Михайлівському соборі дзвони видзвонювали "Ой, у лузі червона калина".
Також повідомлялося, що в тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.