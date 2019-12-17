Российские пропагандисты сняли сюжет на Майдане: скандал получил продолжение

Российские пропагандисты сняли сюжет на Майдане Независимости в Киеве, куда прилетели якобы по приглашению президента Владимира Зеленского. Визит корреспондентки и оператора телеканала "Звезда" Минобороны РФ в украинскую столицу вызвал в обществе большой резонанс и массу возмущений, и СБУ и Госпогранслужбу просили отреагировать на ситуацию.

Так, в своем сюжете про вояж в Украину российская журналистка рассказывала о том, что аэропорту на паспортном контроле у них взяли отпечатки пальцев, а про цель визита даже не спросили.

Как заявила пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская, российским журналистам запрещен въезд в Украину на 3 года. Об этом передает "Украинская правда".

Так, граждане РФ Диана Сирази и Александр Столеров работают на телеканал, находящийся под санкциями СНБО.

Российские пропагандисты из телеканала "Звезда" приезжали в Киев снять сюжет на Майдане Независимости (Фото: twitter.com/zvezdanews)

По словам представителя ГПС Украины, сотрудники росСМИ улетали из Киева в Цюрих (Швейцария) 13 декабря, и из-за их нарушения режима в пункте пропуска при въезде в Украину журналистам "Звезды" вынесли постановление об административном правонарушении.

Напомним, что российский телеканал "Звезда" принадлежит Минобороны РФ и известен своей антиукраинской риторикой и многочисленными фейками.

К слову, на днях украинские пограничники не пустили в страну сотрудницу российского телеканала НТВ из-за того, что она посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.