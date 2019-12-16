Всплыли детали "интервью" Зеленского Кремль ТВ: был не против

Влдаимир Зеленский дал "интервью" российским СМИ (фото: РБК-Украина)

В РФ раскрыли новые подробности общения Зеленского с пропагандистами "Россия 1"

Владимир Зеленский дал "интервью" журналистам "Россия 1". Если, конечно же, этот небольшой комментарий можно в действительности назвать интервью, как того хотели российские пропагандисты.

В сюжете Кремль ТВ говорится, что разговор Зеленского с их представителями был "первым нормальным полноценным общением президента Украины с российскими журналистами за последние шесть лет".

Один из пропагандистов, которому посчастливилось пообщаться с Зеленским, Павел Зарубин позже в комментарии LIFE отметил, что Зеленский "спокойно беседовал" с его коллегами "не переходя на мову". Также он добавил, что Петр Порошенко в свое время "постоянно кричал и практически хамил" российским журналистам.

По словам Зарубина, по поведению Зеленского "складывалось ощущение, что он бы продолжил беседу, если бы его не начал отвлекать Кирилл Тимошенко".

"Видно, что у заместителя главы Офиса президента Украины вообще такое словечко с губ срывается, когда он видит микрофон, какой канал мы представляем. И он начинает давать знаки президенту, что не стоит общаться. Именно поэтому разговор в итоге был свернут. Но было видно, что Зеленский и далее был не против говорить", - заявил Зарубин.

Пропагандист считает, что Зеленский "готов к диалогу по разным вопросам".

"Он же в интервью говорит главную фразу: "Что, наконец, важно, что мы стали общаться". Это действительно важно", - подытожил Зарубин.

Напомним, что сам Владимир Зеленский ранее заявил, что интервью российскому каналу не давал.