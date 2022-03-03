Оккупанты по всей Украине взламывают сайты ОТГ и общин: публикуют фейк о капитуляции

В Украине сегодня массово атакуют и взламывают официальные сайты общин и других органов власти. Российские оккупанты сломали сайты ОТГ на Волыни и райгосадминистраций, общин Винницкой области и Мостиской и Жидачевской общин. На них они распространили фейк о "капитуляции Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на официальных страницах территориальных общин Волынской области появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени Президента Украины.
"Накануне мы предупреждали о возможности распространения дезинформации. Просим всех не реагировать и не распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях. Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения", - сообщил глава Волынской ОГА.
Такая же кибератака была осуществлена и на сайты райгосадминистраций и общин Винницкой области и сайты Мостиской и Жидачевской общин.
Ранее мы сообщали, что Нацполиция предупредила о мошенниках, собирающих деньги в поддержку ВСУ.
Также мы писали, что оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады.
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