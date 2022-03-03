Російські окупанти по всій України взламують сайт ОТГ та громад: публікують фейк про капітуляцію

Зокрема, на офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.

"Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх не реагувати та не розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення", - повідомив голова Волинської ОДА.

Така ж кібератака була здійснена і на сайти райдержадміністрацій та громад Вінницької області та сайти Мостиської та Жидачівської громад.

Російські окупанти зламали сайти (t.me/volynskaODA)