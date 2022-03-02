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Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады: украинцев просят подавать жалобы

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 15:08
Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады: украинцев просят подавать жалобы Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты расширяют каналы информационно-психологических спецопераций для распространения дезинформации в Украине.

В частности, 2 марта кафиры оккупанты создали в телеграмме фейковую страницу Верховной Рады Украины, сообщают на странице Госспецсвязи.

Отмечается, что информацию о появлении фейка распространили работники Госспецсвязи Украины. Чиновники призвали украинцев заблокировать фейковый аккаунт.

Чем больше жалоб направят пользователи, тем быстрее источник распространения пропагандистских данных будет уничтожен.

Кроме непосредственной отправки жалоб в Госспецсвязи попросили украинцев распространить информацию о появлении фейкового аккаунта, чтобы ущерб от публикаций был меньше.

Вот адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua

"Просим максимальное распространение! Дружественные каналы и СМИ! Информационное войско! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы, - отметили в госспецсвязи.

Ранее мы сообщали, что в сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам.

Также мы писали, что созданы Telegram-каналы глав обладминистраций для противодействия дезинформации.

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