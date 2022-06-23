Российские оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

Tokmak Solar Energy СЭС 50 МВт возле Токмака - это самая большая солнечная электростанция в Украине площадью 96 га. Владельцами этой электростанции были местные депутаты Руслан Божко и Александр Репкин.

Проект солнечной электростанции был запущен в 2018 году, в него инвестировали средства компания Astra Capital Group и Укргазбанк. Станцию в селе Новое под Токмаком строили несколько лет.

Электроэнергия с этой станции обеспечивала шесть районов Запорожской области, в том числе и почти все курорты на побережье Азовского моря.

Фото: Орки разобрали и украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

Как рассказали местные жители изданию Vlasti.net, солнечные панели российские оккупанты разбирали, паковали и вывозили из Токмака на протяжении продолжительного времени. Площадь этой станции была - почти как 100 футбольных полей.

Куда вывезли по частям солнечную электростанцию любители украинских стиральных машин и унитазов - на данный момент неизвестно.