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Российские оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

Фото: Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оккупанты разобрали и вывезли самую большую солнечную электростанцию, которая находилась в Токмаке Запорожской области. Она была введена в эксплуатацию в 2018 году и площадь станции составляла почти 100 га.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Денис Казанский.

Tokmak Solar Energy СЭС 50 МВт возле Токмака - это самая большая солнечная электростанция в Украине площадью 96 га. Владельцами этой электростанции были местные депутаты Руслан Божко и Александр Репкин.

Проект солнечной электростанции был запущен в 2018 году, в него инвестировали средства компания Astra Capital Group и Укргазбанк. Станцию в селе Новое под Токмаком строили несколько лет.

Электроэнергия с этой станции обеспечивала шесть районов Запорожской области, в том числе и почти все курорты на побережье Азовского моря.

Фото: Орки разобрали и украли самую большую солнечную электростанцию в Украине

Как рассказали местные жители изданию Vlasti.net, солнечные панели российские оккупанты разбирали, паковали и вывозили из Токмака на протяжении продолжительного времени. Площадь этой станции была - почти как 100 футбольных полей.

Куда вывезли по частям солнечную электростанцию любители украинских стиральных машин и унитазов - на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, украинский медик взял в плен 8 оккупантов, которые пытались украсть форму защитников Украины.

А также мы писали, что российские оккупанты разграбили дом знаменитого футболиста Владислава Ващука - вынесли все, даже кубки и спортивные награды.

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Запорожская областькражасолнечная электростанция