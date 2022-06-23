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Російські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Фото: окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Окупанти розібрали та вивезли найбільшу сонячну електростанцію, яка знаходилася в Токмаку Запорізької області. Вона була введена в експлуатацію у 2018 році й площа станції становила майже 100 га.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Денис Казанський.

Tokmak Solar Energy СЕС 50 МВт біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні площею 96 га.власниками цієї електростанції були місцеві депутати Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Проєкт сонячної електростанції був запущений у 2018 році, в нього інвестували кошти компанія Astra Capital Group і Укргазбанк. Станцію в селі Нове під Токмаком будували кілька років.

Електроенергія з цієї станції забезпечувала шість районів Запорізької області, в тому числі та майже всі курорти на узбережжі Азовського моря.

Фото: Орки розібрали та вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Як розповіли місцеві жителі виданню Vlasti.net, сонячні панелі російські окупанти розбирали, пакували та вивозили з Токмака протягом тривалого часу. Площа цієї станції була - майже як 100 футбольних полів.

Куди вивезли по частинах сонячну електростанцію любителі українських пральних машин та унітазів - на цей момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, український медик взяв у полон 8 окупантів, які намагалися вкрасти форму Захисників України.

А також ми писали, що російські окупанти розграбували будинок знаменитого футболіста Владислава Ващука - винесли все, навіть кубки та спортивні нагороди.

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Запорожская областькрадіжкасолнечная электростанция