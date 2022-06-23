Російські окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Окупанти розібрали та вивезли найбільшу сонячну електростанцію, яка знаходилася в Токмаку Запорізької області. Вона була введена в експлуатацію у 2018 році й площа станції становила майже 100 га.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Денис Казанський.
Tokmak Solar Energy СЕС 50 МВт біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні площею 96 га.власниками цієї електростанції були місцеві депутати Руслан Божко та Олександр Рєпкін.
Проєкт сонячної електростанції був запущений у 2018 році, в нього інвестували кошти компанія Astra Capital Group і Укргазбанк. Станцію в селі Нове під Токмаком будували кілька років.
Електроенергія з цієї станції забезпечувала шість районів Запорізької області, в тому числі та майже всі курорти на узбережжі Азовського моря.
Фото: Орки розібрали та вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні
Як розповіли місцеві жителі виданню Vlasti.net, сонячні панелі російські окупанти розбирали, пакували та вивозили з Токмака протягом тривалого часу. Площа цієї станції була - майже як 100 футбольних полів.
Куди вивезли по частинах сонячну електростанцію любителі українських пральних машин та унітазів - на цей момент невідомо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, український медик взяв у полон 8 окупантів, які намагалися вкрасти форму Захисників України.
А також ми писали, що російські окупанти розграбували будинок знаменитого футболіста Владислава Ващука - винесли все, навіть кубки та спортивні нагороди.