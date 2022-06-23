Российские оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине
Оккупанты разобрали и вывезли самую большую солнечную электростанцию, которая находилась в Токмаке Запорожской области. Она была введена в эксплуатацию в 2018 году и площадь станции составляла почти 100 га.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Денис Казанский.
Tokmak Solar Energy СЭС 50 МВт возле Токмака - это самая большая солнечная электростанция в Украине площадью 96 га. Владельцами этой электростанции были местные депутаты Руслан Божко и Александр Репкин.
Проект солнечной электростанции был запущен в 2018 году, в него инвестировали средства компания Astra Capital Group и Укргазбанк. Станцию в селе Новое под Токмаком строили несколько лет.
Электроэнергия с этой станции обеспечивала шесть районов Запорожской области, в том числе и почти все курорты на побережье Азовского моря.
Фото: Орки разобрали и украли самую большую солнечную электростанцию в Украине
Как рассказали местные жители изданию Vlasti.net, солнечные панели российские оккупанты разбирали, паковали и вывозили из Токмака на протяжении продолжительного времени. Площадь этой станции была - почти как 100 футбольных полей.
Куда вывезли по частям солнечную электростанцию любители украинских стиральных машин и унитазов - на данный момент неизвестно.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, украинский медик взял в плен 8 оккупантов, которые пытались украсть форму защитников Украины.
А также мы писали, что российские оккупанты разграбили дом знаменитого футболиста Владислава Ващука - вынесли все, даже кубки и спортивные награды.